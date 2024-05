San Giovanni. Ecco la squadra di Valentina Vadi

Arezzo, 10 maggio 2024 – Domani pomeriggio saranno presentati, a San Giovanni, in piazza della Pace, i candidati alla carica di consiglieri comunali per le tre liste che appoggiano Valentina Vadi. La coalizione di Centrosinistra “Progetto per San Giovanni” - Partito Democratico, Sinistra Italiana/Europa Verde/La Sinistra per San Giovanni e Valentina Vadi Sindaca, ha reso noti i nomi che comporranno la squadra.

Per la lista civica Valentina Vadi Sindaca si presentano:

Luca Artini

Silvia Balbetti

Marcello Cuccoli

Simona Fabbrini

Roberta Girolami

Lorenzo Martellini

Paolo Melani

Pierpaola Melchiori

Andrea Nosi

Leontina Pepaj

Francesca Piccioli

Gianni Prosperi

Daniela Spitoni

Serena Stoppioni

Massimo Tanzi

Francesco Valdambrini

I candidati al consiglio comunale per il Partito Democratico sono:

Marco Bandini

Benedetta Bidini

Lucia Boci

Stefano Cuccoli

Laura Ermini

Luca Giorgetti

Tommaso Mancini

Alberto Marziali

Tessa Mugnai

Fiammetta Parti

Francesca Pieraccini

Mariana Putaru

Elena Spadaccio

Alessandro Stagi

Francesco Travaglini

Catia Zenoni

Sinistra Italiana/Europa Verde/La Sinistra per San Giovanni propone:

Hamid Belkarmi

Andrea Bonaventura

Francesca Bron

Mario Consolati

Antonio Coppola

Nadia Giordano

Paolo Pasqui

Andrea Piga

Florina Ludmila Raceanu

Claudio Redditi

Giada Riccomini

Maria Rusu

Erika Sortino

Piero Traquandi

Sabrina Trinchitella

La coalizione di centrosinistra che sostiene la mia candidatura – dichiara Valentina Vadi – ha lo scopo di promuovere un’idea civile e culturale di San Giovanni che, anche a livello locale, possa frenare e fermare, con la concretezza dei contenuti, la competenza delle persone e saldi valori, l’avanzata dei pericolosi populismi odierni. Competenza, capacità di ascolto e concretezza, sono le qualità e le caratteristiche delle persone che mi accompagneranno in questa esperienza nel governo della città, oltreché l'amore per San Giovanni. Persone che intendono e vivono il proprio impegno come un servizio alla comunità. Ringrazio tutti i candidati e le candidate che hanno scelto di mettersi a disposizione della nostra città e di costruire, insieme a me, San Giovanni dei prossimi anni". La presentazione è in programma per le ore 17,30. Intanto Vadi prosegue gli incontri con i quartieri. Manca meno di un mese al voto e gli schieramenti iniziano ad accelerare in vista dell’appuntamento di giugno.