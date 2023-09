San Giovanni e lo show del Perdono Mercatini, spettacoli e concerti

di Marco Corsi

Finita la Rificolona, ecco il Perdono, con un programma senza soluzione di continuità. Il settembre sangiovannese prosegue con un cartellone molto ricco, che prevede spettacoli, rievocazioni, camminate solidali, conferenze, concerti e buon cibo. I festeggiamenti ufficiali prenderanno il via giovedì 14 settembre e si protrarranno fino a martedì 19 settembre, quando saranno smontate le giostre in piazza della Libertà. Il via con il corteo storico alla presenza dei Gonfaloni della città di Firenze e San Giovanni, scortati dalla Famiglia di Palazzo e dal corteo storico della Repubblica fiorentina. A seguire, un video mapping di The fake factory sulla Basilica di Santa Maria delle Grazie dedicato a Giovanni da San Giovanni. Alle 21,15 in piazza Masaccio Belfagor, spettacolo di fuoco in coreografia ed effetti speciali realizzato da Lux Arcana. Il Perdono proseguirà venerdì con una conferenza di Carlo Fabbri sulle origini delle festa e un grande concerto di Walter Sterbini.

Sabato mercati enogastronomici, laboratori di cucina e spettacoli itineranti a cura di Confesercenti Arezzo. E ancora il mercato di filiera corta, prodotti tipici e arti dell’ingegno creativo. Tra i vari eventi, nel pomeriggio, sarà inaugurata in Pieve la mostra fotografica realizzata dal giornalista e scrittore Giammarco Sicuro per Unicef "Can you smile for me? L’infanzia sperduta". Non poteva mancare il concerto dei Ragazzi di Arnolfo e lo spettacolo dei Mescaria con canti e balli del sud Italia. Domenica mattina la camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza per i pazienti con tumori del sangue, mentre alle 15,30, a Palomar , si svolgerà la premiazione del miglior vinsanto artigianale. La sera grande concerto con Bobby Solo, che si esibirà in piazza Masaccio. Nel week end i negozi resteranno aperti dopo cena.

Lunedì 18 settembre dalle 8 alle 22 sarà allestita in centro storico la tradizionale Fiera del Perdono. Alle 19 il ritrovo è a fianco di Palazzo d’Arnolfo per ascoltare Dario Cecchini, il "re della carne", il "macellaio poeta" che in primavera aprirà la sua attività nell’ex bar Turismo. L’incontro avrà come titolo con "Chiacchiere e panini". La grande kermesse si chiuderà con il "Concerto del Perdono" alle 21,15 in piazza Masaccio e con i fuochi artificiali della Pirotecnica Soldi. "Un Perdono ricco di iniziative e di eventi – hanno detto il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – destinati soprattutto all’intrattenimento e al divertimento popolare".