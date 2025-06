San Giovanni. Domani sarà inaugurato “Il Cerchio Imperfetto”

Arezzo, 27 giugno 2025 – Ha già catturato gli sguardi e la curiosità di cittadini e visitatori, l’imponente “Cerchio Imperfetto” di Mauro Staccioli recentemente installato nella rotatoria tra il ponte Ipazia d’Alessandria e il Lungarno Don Minzoni a San Giovanni Valdarno. L’opera, datata 2008, porta la firma di uno dei più rilevanti protagonisti della scultura contemporanea italiana e internazionale, noto per le sue installazioni site-specific, concepite per dialogare in modo radicale con il contesto urbano e paesaggistico. Domani alle ore 18.30, l’opera sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza con un evento pubblico. All’iniziativa interverranno il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi, per i saluti istituzionali. Saranno inoltre presenti Giulia Staccioli, figlia dell’artista e presidente dell’Archivio Mauro Staccioli; Andrea Alibrandi, direttore dello stesso Archivio; Caterina Martinelli, direttrice del Museo Archivio di Volterra dedicato all’artista; e Dario Cecchini, noto come il “macellaio poeta”, sostenitore e promotore del progetto