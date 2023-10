San Giovanni celebra Italo Calvino

Arezzo, 31 ottobre 2023 – Sarà la prima data di un tour che toccherà molte altre città italiane nei prossimi mesi. Nell’ambito della rassegna Calvino100, pensata per celebrare il centenario della nascita del grande intellettuale italiano, sabato 4 novembre alle 21 Palomar, la Casa della Cultura di San Giovanni ospiterà Cities, l’opera del direttore e compositore di fama internazionale Lorenzo Donati. Si compone di 55 brevi brani per coro e semplici strumenti o suoni e rappresenta “la visione sonora e corale delle 55 città di Italo Calvino”. Lo spettacolo prevede anche la presenza di due voci recitanti, dialoganti che rappresentano le due figure delle “cornici” di Calvino: Marco Polo e Kublai Khan. I musicisti del coro canteranno e suoneranno piccoli e semplici strumenti musicali, muovendosi nello spazio e creando differenti “geografie sonore”.

Un video aiuterà il pubblico a seguire il percorso narrativo della composizione. Il progetto Cities rientra in una produzione più ampia, che ha preso parte al bando del Ministero della Cultura e prevede la ripetizione dell’iniziativa in molte altre città italiane nella parte finale del 2023. Ma l’Insieme vocale Vox Cordis, diretto da Lorenzo Donati, debutterà sabato prossimo proprio a San Giovanni Valdarno. “Italo Calvino – dichiara l’assessore alla cultura Fabio Franchi – è stato sicuramente uno degli scrittori e intellettuali più interessanti, profondi e versatili della storia del nostro Paese. Per rendergli un adeguato omaggio nel centenario della nascita, abbiamo voluto ricordarlo non solo con iniziative più ‘tradizionali’ (quali letture e conferenze), ma anche – tentando di cogliere e rappresentare la curiosità che animava il suo approccio alla realtà e alla scrittura, la forte carica innovativa, la continua contaminazione di generi e linguaggi diversi che connotano i suoi lavori – con iniziative che uscissero dai canoni e dai percorsi usuali. Per questa ragione, e animati da questo intento, nella nostra rassegna Calvino100 abbiamo accolto con estremo piacere la proposta di Lorenzo Donati, compositore e direttore di fama internazionale, e dell’Insieme Vocale Vox Cordis".

"Cities’ – ha aggiunto Franchi - è infatti una lettura/rilettura originalissima ed estremamente interessante de ‘Le città invisibili’, tra le opere indubbiamente più famose, affascinanti, misteriose e allo stesso tempo godibili di Calvino; una lettura/rilettura basata su brani per coro e musica, con voci recitanti e proiezioni video, per ricostruire la visione ‘sonora e corale’ (è proprio il caso di dirlo) delle 55 città invisibili descritte nel libro. Siamo infine particolarmente orgogliosi del fatto che il Maestro Lorenzo Donati abbia scelto proprio San Giovanni per la prima assoluta dello spettacolo, in un tour che lo porterà ad essere rappresentato nei prossimi mesi in molte città italiane. Un evento di indubbio prestigio per la qualità e il valore dello spettacolo, che arricchisce ulteriormente le nostre celebrazioni calviniane e il complesso dell’offerta culturale della nostra città”.

“Scrivere un'opera sulle parole e sulle immagini delle città di Calvino – commenta il direttore e compositore Lorenzo Donati - è stata una bella impresa, perché le sue città sono movimento, suoni, sono città profumate, si dissolvono, si rigenerano. Città che muoiono e rinascono, luoghi dello spirito e luoghi del pensiero. Per questo durante il concerto o meglio durante lo spettacolo il coro non solo canterà, ma reciterà, si muoverà, coinvolgerà il pubblico, suonerà strumenti. Perché ognuna di queste 55 città che compongono Cities cercherà di portare l'ascoltatore in un'interpretazione onirica della descrizione che Calvino fa di questi luoghi. A coronare lo spettacolo ci saranno immagini create con l'intelligenza artificiale sulla descrizione delle città invisibili e la stupenda voce di Roberto Locci a declamare alcune parti del dialogo tra Marco Polo e Kublai Kan”.