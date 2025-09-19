In 140 a tavola con il Top Festival. Il nuovo format fa brillare Cortona

di Laura LucenteCORTONAQuesta sera via Nazionale si trasforma in un ristorante a cielo aperto per ospitare la cena inaugurale del Top Festival. Saranno 140 i commensali che prenderanno parte a un appuntamento esclusivo, firmato da Preludio Catering e accompagnato dai vini Cortona Doc. Una tavolata scenografica nel cuore della città etrusca darà il via a un fine settimana che si preannuncia denso di sapori, musica ed emozioni. Da domani, sabato 20 settembre, Cortona accoglierà la prima edizione del festival voluto da Confcommercio Firenze-Arezzo e Comune di Cortona, con il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena. Un progetto che nasce per valorizzare le eccellenze locali attraverso un format innovativo, diffuso nelle piazze e nelle vie del centro storico. Tre le piazze protagoniste: Garibaldi, Repubblica e Signorelli, che ospiteranno musica live, djset e stand di mixology curati dai cocktail bar cittadini. In via Nazionale non mancheranno le band itineranti, mentre via Dardano, chiusa al traffico sabato sera, vedrà le attività apparecchiare all’esterno in un’atmosfera conviviale. Il cuore enologico del festival sarà piazza Signorelli, con le 20 aziende del Consorzio Vini Cortona Doc impegnate in degustazioni e talk per raccontare la loro storia. Accanto a loro 10 produttori di distillati e liquori artigianali e altrettante aziende food con miele, olio, formaggi, tartufi e specialità della Valdichiana. Un’offerta che permetterà al pubblico di compiere un vero e proprio viaggio tra i sapori. Il programma è pensato per abbracciare pubblici diversi: gli stand apriranno sabato dalle 15 fino all’una di notte e domenica dalle 12 a mezzanotte, con un calendario che prevede anche talk, podcast e interviste ai produttori e agli ospiti. Più di 30 ristoranti della città proporranno menù dedicati per l’occasione, mentre il market diffuso permetterà di acquistare prodotti tipici da portare a casa. "Il Top Festival – sottolinea Marco Molesini, presidente di Confcommercio Valdichiana – è un progetto in cui crediamo molto: unisce il meglio della nostra produzione locale con la capacità di attrarre persone da fuori, creando occasioni di socialità e di crescita per le imprese. Cortona si conferma ancora una volta un luogo in cui tradizione e innovazione sanno camminare insieme". Con il brindisi di stasera si aprirà ufficialmente un weekend che segna l’esordio di una nuova rassegna.