Il gesto dell’ex alunno. A 60 anni dal suo diploma dona sei borse di studio

di Sonia Fardelli

Dona sei borse di studio da 500 euro agli studenti meritevoli per festeggiare il 60esimo anniversario del suo diploma da perito industriale elettrotecnico. Autore del singolare gesto è Franco Bennati, 79 anni aretino, che proprio all’Itis Fermi ha cominciato la sua carriera che poi lo ha portato in giro per l’Italia e gli ha dato tante soddisfazioni. "E’ una scuola che ho scelto da giovanissimo ed ho fatto tanti sacrifici per frequentarla – racconta Bennati – Sono nato in una famiglia umile, ma molto importante per me, perché ha contribuito a darmi una formazione da piccolo che credo sia stata la mia fortuna. A quel tempo vivevo a Castiglion Fiorentino e mi alzavo alle 5.30 per prendere il treno che mi portava fino ad Arezzo e da qui attendevo la coincidenza con il trenino del Casentino. Ma l’ho fatto volentieri perché era proprio la scuola e la formazione che volevo". E per ringraziare l’istituto casentinese di questa preparazione al mondo del lavoro, Bennati ha voluto donare sei borse di studio che saranno consegnate questa mattina alle ore 10.30 nella sala delle bandiere del Comune. "E’ un gesto simbolico – spiega Bennati – In questo mondo dove a dominare è l’arroganza e la prepotenza, voglio far capire che chi ha meriti deve essere premiato, deve andare avanti. E non chi è prepotente. Ai ragazzi di oggi consigli do questi semplici consigli: impegnatevi per realizzare i progetti su cui credete perché nulla è impossibile. Portate rispetto a tutti, vi sarà ricambiato. Non tutti hanno uguali opportunità, aiutate chi è in difficoltà". Bennati dopo il diploma è stato subito assunto al Fabbricone di Arezzo. "Qui ho trovato il primo calcolatore – ricorda – e mi facevano fare tanti corsi a Milano e Roma per aumentare la mia formazione. Sono stati quattro anni molto importanti: studiavo più di quando andavo a scuola. Ma è servito. E vista la mia formazione mi hanno chiamato a Grosseto come responsabile del centro elaborazione dati e qui sono stato per 15 anni". Poi il concorso al Comune di Arezzo al Centro elaborazione dati e poi il trasferimento all’ufficio Politiche sociali, dove Bennati è rimasto fino alla pensione. "Volevo stare vicino alla mia famiglia e così sono tornato ad Arezzo lavorando al Comune – ricorda – e lavorare nel sociale è stato bellissimo, mi ha arricchito sotto ogni punto di vista". Bennati ha fatto parte della Comunità di Emmaus, insieme anche alla figlia Barbara, ed ha anche creato con altri pensionati l’associazione Oasi.