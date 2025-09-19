Cortona Sviluppo. Via al bando per un’assunzione

La società partecipata "in house" del Comune di Cortona, Cortona Sviluppo Srl guidata da Fabio Procacci (in foto), ha aperto un bando pubblico per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato. La selezione riguarda il profilo di addetto ai servizi amministrativi, front office e assistenza eventi, una figura ritenuta strategica per le attività della società, che gestisce servizi e manifestazioni di rilievo sul territorio. La procedura prevede una valutazione per titoli e colloquio. Possono presentare domanda i cittadini italiani e comunitari (oltre a coloro che possiedono permessi di soggiorno idonei), purché in possesso dei requisiti richiesti: diploma di scuola superiore quinquennale, patente di guida categoria B e conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2 certificato. Non sono ammessi candidati con condanne penali, carichi pendenti o precedenti provvedimenti di decadenza da impieghi pubblici. La graduatoria, una volta approvata, avrà validità triennale e sarà utilizzata sia per nuove necessità di personale sia per eventuali sostituzioni temporanee. L’inquadramento contrattuale avverrà secondo il CCNL Commercio e Terziario, con possibilità di rapporti a tempo parziale. La domanda, redatta esclusivamente sull’apposito modulo disponibile sul sito di Cortona Sviluppo e su quello del Comune di Cortona, dovrà essere inviata entro le ore 12 del 13 ottobre, consegnata a mano all’ufficio protocollo di via Guelfa 40 oppure trasmessa via PEC all’indirizzo [email protected]. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di Cortona Sviluppo (tel. 0575 630158, [email protected]). La.Lu.