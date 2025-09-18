Rondine e Lions insieme, Tuccinardi: “Toscana, una terra simbolo di pace”

Arezzo, 18 settembre 2025 – L’obiettivo è fare della Toscana una terra simbolo di pace: questa una delle ragioni chiave alla base della nuova collaborazione tra Distretto Lions 108 La Toscana con Rondine cittadella della Pace. Di come nasce il protocollo d’intesa tra queste realtà ce ne parla il Governatore Gilberto Tuccinardi, che guida una rete di oltre 3000 soci impegnati nel volontariato e nell’educazione civica.

Perché i Lions della Toscana hanno scelto Rondine come partner e Firenze come sede per promuovere la cultura della pace?

“Abbiamo iniziato a collaborare con Rondine Cittadella della Pace un anno fa e abbiamo scoperto il valore del ‘Metodo Rondine’ e dei loro progetti. Condividiamo il loro focus su scuola e giovani, quindi abbiamo deciso di unire le forze per un progetto pluriennale. Celebriamo questa iniziativa a Firenze il 20 settembre, prima della Giornata mondiale della pace il 21, anche grazie alla collaborazione del Comune e della sindaca Funaro. In un’epoca difficile, crediamo che firmare questo protocollo rafforzi la nostra amicizia e ci permetta di realizzare i progetti che intendiamo sostenere”.

Quali sono i punti chiave delle vostre attività per questa intesa?

“I Lions, nati nel 1917, hanno contribuito alla creazione delle ONG nel 1948 con Melvin Jones, fondatore di Lions International, come primo firmatario. Nel distretto Toscana contiamo circa 3000 soci in 92 club e prevediamo un buon afflusso. Ogni club gestisce autonomamente all’interno di una rete internazionale in oltre 200 Paesi con 1,5 milioni di soci. Sosteniamo cause umanitarie come l’ambiente, la fame, i giovani, il cancro pediatrico, il diabete e la cura della vista. Con Rondine, crediamo che il nostro messaggio di pace possa avere un’applicazione concreta”.

E quali invece le proposte da sviluppare grazie a Rondine?

“Rondine utilizza il suo metodo per far incontrare ragazzi di paesi in conflitto, come un ucraino e un russo o un palestinese e un israeliano, e offre il ‘quarto anno Rondine’ alle scuole interessate. Vogliamo promuovere il loro lavoro sul territorio: ci siamo chiesti come contribuire concretamente, senza schieramenti politici, ma con un approccio di cittadinanza attiva e servizio alle istituzioni, focalizzato sulla cura del bene comune. Abbiamo deciso di conoscere meglio quella realtà e di sottoscrivere un protocollo perché crediamo nella necessità di questo impegno”.

Come può questa collaborazione potenziare l’impegno dei Lions nel coinvolgere e valorizzare i giovani?

“Nelle scuole, da decenni, realizziamo il poster della pace per gli ultimi anni delle elementari e le medie, progetti di prevenzione dei tumori adolescenziali, e discutiamo dei pericoli della rete. In generale siamo molto attenti ai giovani con molte iniziative e siamo entusiasti di sostenere il progetto di Rondine, avviando una collaborazione attiva per dare struttura al progetto”.

La Toscana diventa quindi la regione dove poter coltivare una cultura di rispetto e cooperazione?

“Proponiamo la Toscana come terra di pace, impegnata a renderla una realtà. Il mondo attuale è insostenibile, e da anni assistiamo impotenti. Anche senza potere politico, possiamo unire la società, manifestare un’intenzione concreta e costruire una rete di attori per un cambiamento universale”.