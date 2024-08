San Giovanni, c’è lo psicologo di base. Servizio alla Casa della comunità

La Regione Toscana attiverà un nuovo servizio, attualmente, in via sperimentale, che prevede la presenza di uno psicologo di base in alcune aree territoriali. In provincia di Arezzo la nuova figura sarà presente all’interno della Casa della Salute di San Giovanni Valdarno, nel Distretto Socio Sanitario di via III Novembre. Sarà l’unico presidio presente nell’aretino, almeno inizialmente. La sperimentazione partirà il 15 settembre prossimo ed è stata annunciata in queste ore. L’obiettivo è quello di intercettare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini e prevenire dunque forme croniche o manifestazioni importanti ed acute in un periodo storico particolare.

Nelle altre aree della Asl Toscana Sud Est opererà ad Orbetello e a Siena. Si tratta di un primo livello di assistenza integrata, nel segno della collaborazione stretta con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, per una rapida presa in carico del cittadino.

Saranno otto, in tutta la Toscana, i presidi nei quali opererà lo psicologo di base. I professionisti sono già stati selezionati attraverso un bando e le tre graduatorie, una per ciascuna azienda sanitaria, sono state pubblicate sul sito di Estar alla fine di luglio. "Siamo a poche settimane dall’avvio di una sperimentazione che ci consentirà di testare la possibilità di intercettare nuovi bisogni di salute – hanno detto il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini - Un passaggio fondamentale per arrivare a definire un modello di rete psicologica pubblica".

Sarà cura della Regione, prima della metà di settembre, fornire tutti i dettagli sulle modalità di accesso al servizio. Lo psicologo di base è una figura professionale molto importante, che offre supporto psicologico primario analogo a quello del medico di famiglia per la salute fisica. Offre interventi tempestivi e può prevenire problematiche psicologiche. Inoltre, integra il supporto psicologico con altri servizi sanitari, riducendo il carico sui comparti specialistici e ospedalieri.