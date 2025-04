San Giovanni affida a Etruria PA srl la gestione delle multe della Polizia Municipale

Novità a San Giovanni per il servizio di affrancatura per i verbali della Polizia Municipale. Il comune amministrato da Valentina Vadi ha infatti affidato alla società Etruria PA srl, con sede a Empoli, l’onere di affrancatura e spedizione delle multe comminate all’interno del territorio per un valore complessivo poco superiore ai 20 mila euro, nel quadro della gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada. Tale assegnazione, avvenuta con procedura diretta, è in linea con le disposizioni delle normative vigenti che disciplina gli affidamenti sotto la soglia comunitaria relativamente alla contabilità armonizzata dagli enti locali. La scelta sulla società empolese non è stata assolutamente casuale, è stata infatti motivata dall’esperienza maturata nel settore e dall’efficienza dimostrata nella gestione di servizi analoghi e vedrà nello specifico l’affrancatura e spedizione dei verbali tramite atti giudiziari, il rimborso delle spese postali con fatturazione esente IVA e il rispetto rigoroso dei termini di notifica, evitando il rischio di decadenza delle sanzioni. Un servizio importante, che permetterà di garantire efficienza e tempestività nella gestione delle notifiche, assicurando il pieno rispetto delle norme del codice della strada e una maggiore tutela della legalità sul territorio. Un passo importante, quindi, per garantire piena efficienza in un servizio molto importante con quello della spedizione dei verbali che, molto spesso, sono oggetto di vari ricorsi e diatribe che non sempre permettono di avere un quadro ben chiaro della situazione. Un investimento, quello operato dal Comune, che cercherà di poter fare piena luce sulle sanzioni amministrative applicate all’indirizzo dei guidatori meno disciplinati.

Massimo Bagiardi