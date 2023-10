In occasione della presenza al ValdarnoCinema Film Festival per ritirare il premio "Marzocco alla Carriera", il regista Pupi Avati ha voluto visitare la mostra su Giovanni da San Giovanni. E’ stato quindi accompagnato nelle stanze del museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica allestite per accogliere i capolavori dell’artista del seicento.