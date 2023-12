San Donato ospedale a misura di donna. Tre bollini rosa per i servizi messi in campo Il San Donato di Arezzo si conferma a misura di donna: tre bollini rosa assegnati da Fondazione Onda per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili. Un riconoscimento di grande valore per l'impegno della struttura.