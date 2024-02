Salute mentale. Milone e l’arte di legare persone

Ultimo giorno con il Festival della salute mentale. L’evento che per tutta la settimana ha messo in luce disabilità mentale e inclusione, benessere mentale dei giovani, valorizzazione della memoria manicomiale, in particolare dell’ex-ospedale psichiatrico aretino del Pionta. Il festival si tiene al Campus universitario del Pionta, al Teatro Pietro Aretino, al Cinema Eden, al Museo di Casa Vasari, alla Casa Museo Ivan Bruschi alla Sala Vasariana, al palazzo storico di via Pellicceria e al palazzetto dello sport di San Lorentino e in altri luoghi della città. Il programma prevede l’incontro con lo psichiatra Paolo Milone alla libreria Feltrinelli alle 16. Autore di “L’arte di legare le persone”, Milone, che ha lavorato per quarant’anni in Psichiatria d’urgenza, nel testo mette in scena il corpo a corpo della disciplina, affrontando i nodi più difficili senza mai perdere il dubbio.

La giornata parte con VisitAbile, l’esperienza turistica inclusiva. Visita guidata al Museo di Casa Vasari alle 11.15. Il dentro e il fuori: la Dmt incontra la teoria polivagale, laboratorio DanzaMovimentoTerapia, dai 20 ai 99 anni a Semillita Atelier a mezzogirno, sempre qui, Movimento autentico e ritualità, laboratorio DanzaMovimentoTerapia, dai 19 ai 99 anni. La Presentazione del videogioco "Martha is Dead", con Luca Dalcò e Safe in Our World; al Palazzo storico di via Pellicceria alle 14.30. E ancora, VisitAbile, esperienza turistica inclusiva e visita guidata a Casa Bruschi alle 16. Fa parte del festival il Triangolare Provinciale di Basket Unificato Special Olympics alla Palestra San Lorentino alle 16. L’illusione. Storie di ordinaria dipendenza, l’inaugurazione della mostra a cura di Mario Perini alla Fraternita dei Laici alle 18.

"Esistenze manicomi abili" è lo spettacolo a cura di Cinzia della Ciana, Laura Occhini e Andrea Matucci in programma al Pietro Aretino alle 21. Tra gli eventi diffusi Li chiamavano matti. Costruire un archivio orale dell’esperienza aretina seminario residenziale a cura di Silvia Calamai e Rosalba Nodari al Pionta, sempre qui La "stanza del fumo". Poi "Immaginazioni". Mostra di opere d’arte realizzate da Federica Mauro in via Pellicceria. Tutto il programma è a ingresso libero.