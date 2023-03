“Sali sul ring” al via, Fiordigiglio in cattedra al Fossombroni

Fiordigiglio al Fossombroni

Arezzo, 15 marzo 2023 – Futuro Aretino aveva (da circa un anno) chiesto al campione europeo Orlando Fiordigiglio di mettere a disposizione dei più giovani le sue conoscenze da boxer pluripremiato per educarli al giusto impiego della forza fisica.

Con la collaborazione della nostra psicoterapeuta Edy Marruchi e della professoressa Verdelli stamani al campo sportivo dell’Istituto Fossombroni tecnico- economico- sportivo, sono cominciate le lezioni.

Siamo orgogliosi di questo progetto, che già al suo principio (come si evince dalle foto e dai video) vanta un gran numero di giovani partecipanti intenzionati ad allenare una forza sì física, ma anche spirituale e soprattutto mentale. Grazie al contributo di Orlando possiamo far loro conoscere il vero obiettivo di questo sport da sempre etichettato come “uno dei più violenti”.

Esso non esiste per sferrare gratuiti colpi mortali con lo scopo di mettere al tappeto l’avversario. Il pugilato insegna la fatica, il riscatto personale, il rispetto per se stessi e per l’altro che non è necessariamente un “avversario”, ma un compagno con cui si può crescere nell’ottica di vivere una sana competizione dove la sconfitta sul campo non è una sconfitta di vita, ma un incentivo a focalizzarsi sui propri limiti senza sfruttare negativamente quelli degli altri.