Montevarchi. Raduno “Statico”. L’automobile al centro dell’iniziativa

Arezzo, 13 maggio 2025 – Si è tenuto Venerdì 9 Maggio presso il distributore "Metanauto" di Montevarchi il terzo Raduno Statico del 2025 dopo quelli avvenuti tra il mese di Marzo e Aprile. Questo evento, come i due precedenti, è stato realizzato dalla community di Quietcar composta da un gruppo di cinque ragazzi che vanno dai 20 ai 27 anni e che si accomunano per la loro grande passione per le automobili. Nicholas Rillo, Riccardo Resti, Filippo Falsetti, Cristian Maurizi e Raffaele Damiano grazie al supporto di Air Sharx, VirtualPlay di Terranuova Bracciolini, Metanauto e Dr Auto (concessionario di Montevarchi) sono stati protagonisti della realizzazione di un evento che ha permesso a tutti gli amanti delle quattro ruote di riunirsi e dar modo a tutte le persone presenti di vedere diverse tipologie di vetture. In totale durante l'intera serata sono state radunate 80 macchine tra cui una Ferrari California, una Porsche GT4, una Skyline R33 Gtr, due Delta Integrale, una Rs6, tre M4 ed un' Audi TT Sline.

Durante il raduno i presenti hanno avuto la possibilità di ammirare tutte queste macchine e inoltre il tutto è stato arricchito anche da una lotteria che metteva in palio alcuni premi legati ai vari sponsor come felpe, cappelli e un buono lavaggio da Metanauto con gran parte del ricavato destinato alla beneficienza. L'incontro alla fine ha visto la partecipazione di circa 300 persone di varie età dai bambini alla persone più adulte provenienti non solo dalle zone limitrofe ma anche da tutta la Toscana. " L'obiettivo di questi raduni è cercare di coinvolgere più persone possibili e permettere a tutti di passare una serata in compagnia di coloro che come loro amano il mondo delle macchine - ha affermato l'organizzatore Nicholas Rillo-. Tutto ciò che abbiamo fatto ci rende orgogliosi soprattutto perché in Italia queste tipologie di eventi non vengono spesso considerati come meritano ma il numero di persone oggi presenti ci conferma il contrario".

" Radunare 80 macchine in una sera è stato molto difficile ma grazie ad un'ottima organizzazione e all'aiuto dei vari sponsor ci siamo riusciti- ha continuato l'organizzatore Raffaele Damiano-. Siamo molto contenti di vedere così tanti feedback positivi da persone di qualunque età ed estremamente soddisfatti di tutto ciò che stiamo costruendo con la voglia di continuare a farlo anche nei prossimi mesi.