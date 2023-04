Sale il valore delle azioni per i soci : Banca di Anghiari e Stia brinda al successo

Numeri ottimi per la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. "Un risultato di esercizio del 2022 pari a oltre cinque milioni di euro e la possibilità di incontrare di nuovo tanti soci in occasione dell’assemblea sono due ottimi motivi per essere soddisfatti. E sono un grande stimolo per continuare a fare banca con impegno e dedizione nei confronti del territorio e delle comunità che lo abitano". Le parole del presidente Paolo Sestini anticipano il clima dell’assemblea dei soci che si terrà sabato 29 aprile alle 16.30 al palazzetto dello sport di Anghiari, di nuovo in presenza dopo tre anni in cui il perdurare dell’emergenza Covid-19 aveva imposto all’istituto di credito di ricorrere alla presenza del solo rappresentante designato dai soci. Le dichiarazioni del direttore generale Fabio Pecorari si fondano sui contenuti della relazione al bilancio di esercizio 2022: "In tutte le aziende contano i risultati – dice - ma in quelle socialmente responsabili come la nostra conta anche il modo in cui si raggiungono. La redditività aziendale è stata sostenuta da tre fattori: oculati investimenti finanziari, riduzione delle partite anomale e vivacità della rete commerciale. Il risultato positivo l’abbiamo perseguito insieme a tutti i collaboratori e raggiunto insieme a tutti i soci della nostra banca". Alla luce del risultato positivo, sarà proposta una rivalutazione delle azioni da 31,10 a 31,50 euro, della quale beneficeranno proporzionalmente i circa 7mila soci che costituiscono la compagine sociale della Banca di Anghiari e Stia. All’ordine del giorno, oltre al bilancio 2022 e ad argomenti tecnici quali l’informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione e quella sugli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria, anche l’elezione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri per il triennio 2023-2026. Alla tradizionale cena, al termine dell’assemblea, seguirà un intrattenimento musicale per festeggiare insieme ai soci. Alle 16, prima dell’assemblea, la consegna delle borse di studio agli studenti soci e figli di soci della Banca di Anghiari e Stia diplomati o laureati col massimo dei voti.