Saione, resta il malumore. Nuovi alberi per la piazza. Comitato punta all’incontro

C’è ancora malumore dalle parti di Saione, anche dopo l’incontro che si è tenuto tra il "comitato per la salvaguardia degli alberi di Saione" e il Comune, con la vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Alessandro Casi.

"A seguito dell’incontro precisiamo che, l’unico punto da noi proposto che è stato accolto è il mantenimento del senso di marcia di via Guelfa – spiegano dal comitato. Invece per quanto riguarda gli alberi non si tratta affatto di un passo avanti, in quanto la "messa a dimora" di cui si parla, significa espianto e ripiantumazione a pochi metri dalla loro sede attuale con conseguente morte degli stessi, come del resto affermato dallo stesso assessore Casi durante l’assemblea pubblica del 9 aprile" continuano.

"E’ noto che le piante non posso essere trapiantate nel periodo vegetativo che va da marzo a novembre, trapiantarle è una condanna a morte. Pertanto questa proposta è inaccettabile".

Tema, quello degli alberi, che è sempre stato centrale per il comitato. Riguardo invece al tracciato di via Guelfa, "Che noi chiediamo non venga spostato, abbiamo presentato un progetto di massima rispondente alle esigenze e all’obiettivo del Comune, cioè quello di valorizzare la piazza e la chiesa. La nostra proposta permette di avere un arioso sagrato centrale preservando allo stesso tempo lo slargo davanti al palazzo ex Coop migliorandolo con una nuova pavimentazione e nuovi arredi. Questo nostro progetto è stato consegnato ad assessore e vicesindaco ed è su di esso che ci aspettiamo risposte credibili".

Va avanti, quindi, la protesta del comitato che da subito si era duramente opposto al progetto di riqualificazione della piazza proposto dal Comune.

"Ricordiamo che ci facciamo portavoce di oltre 1.500 cittadini che informatisi hanno espresso la loro netta contrarietà a questa finta, costosa e inutile riqualificazione di Piazza Saione" conclude la portavoce del comitato, Simona Coradeschi. I toni, nonostante la vicesindaco dopo l’incontro avesse parlato di avvicinamento di idee e di tavolo ancora aperto, non si placano.

Diverse le aperture di cui aveva parlato la Tanti, "Nessun albero tagliato, miglioramento dei marciapiedi, più verde, tutela del mercato", aveva così riassunto. "I suggerimenti che riteniamo di poter valutare positivamente sono: nessuno degli 11 alberi sarà tagliato, ma saranno tutti e 11 messi a dimora al fine di tutelarli e di rendere compatibile la presenza del mercato in una logica che sappia armonizzare il rispetto della natura e il lavoro degli ambulanti, in piazza con sei postazioni" aveva spiegato la vicesindaco. "Unico punto fermo: – aveva detto - non possiamo rinunciare a quasi un milione e mezzo di euro per Saione; per il resto la disponibilità è totale". La discussione va avanti, accesa più che mai.

C’è già la data del prossimo incontro, un consiglio comunale aperto, così come richiesto dalle opposizioni, in programma il 16 maggio dalle 18.30.