“Saione mob” torna domenica

Arezzo, 8 giugno 2023 – Dopo il rinvio causato dal maltempo, torna questa domenica 11 giugno ad Arezzo la seconda edizione di “Saione Mob”, l’appuntamento in programma dalle 9 alle 19, che si snoderà tra via Vittorio Veneto, piazza Saione, via Rismondo, via Guelfa e piazza Zucchi, con iniziative culturali, didattiche, sportive e shopping di cui i veri protagonisti saranno le associazioni, gli studenti, i commercianti e le tante realtà che animano il quartiere.

Una giornata di festa e partecipazione in cui il quartiere di Saione diventerà un vero proprio laboratorio di innovazione sociale, grazie ad un ricco programma di eventi aperti a tutta la cittadinanza.

Ad inaugurare l’appuntamento sarà il taglio del nastro in programma alle 10.30 in via Vittorio Veneto (all'angolo con via Piave di fronte al “Caffè Via Veneto”) durante cui interverranno: l’assessore alle politiche giovanili e allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi; il direttore del Dipartimento Advocacy e Public Engagement di Oxfam Italia, Pietro Nibbi; la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi; la Direttrice artistica dell’evento, Silvia Ciarpaglini; il responsabile area aretina di Confcommercio Cristiano Beligni.

L’iniziativa è promossa da Oxfam Italia e Confesercenti, con il contributo del Comune di Arezzo, il patrocinio della Fondazione “Arezzo Comunità” e in collaborazione con Confcommercio, Mercatino delle Pulci, Istituto Comprensivo 4 Novembre e le tante associazioni di volontariato, culturali e i commercianti del quartiere.

E realizzata in memoria di Piero Franchini dirigente storico dell'associazione Confesercenti e commerciante di Saione e di Jole Palladino partecipante della prima ora del Mercatino delle Pulci.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Confermato e arricchito di appuntamenti il programma, con tante iniziative rivolte a giovani e famiglie per tutta la giornata. A partire dal Mercatino delle Pulci - realtà da sempre caratterizzata per il suo valore sociale – che porterà oltre 200 banchi lungo via Vittorio Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, piazza Zucchi e piazza Saione e al mercato di beneficienza organizzato dall’associazione Il Velocipede e centro socializzazione Cla, in piazza Zucchi.

Inoltre per tutta la giornata resteranno aperti i negozi del quartiere, mentre in piazza Saione sarà presente un info-corner di Oxfam - che proprio nel quartiere ha il suo Community Center che nell’ultimo anno ha portato un aiuto concreto a centinaia di famiglie in difficoltà - per informare e orientare i cittadini sui servizi offerti dal territorio.

Spazio nel corso della giornata anche alla fotografia: con la mostra sul cinema “Un'invenzione senza futuro" ideata dall’associazione Imago, in via Vittorio Veneto 33 e dentro la galleria dell’associazione; con l’asta fotografica "Welcome to Saione", la sessione di fotografia antica e la postazione di ritrattistica (a cura di Beatrice Moricci) in piazzetta Rismondo.

Tante anche le iniziative culturali e didattiche. Sempre nella piazzetta di via Rismondo con Il Saione del libro, che darà spazio a letture e presentazioni di scrittori emergenti, a cura di Michele Borgogni e la presentazione di "C'era una volta il Prof" di Paolo Nepi.

Presso l’Istituto Comprensivo 4 Novembre, in programma invece le letture ad alta voce a cura di TeenLaav e il laboratorio di arte partecipata, proposto da l'Albero della Pace e FiloArX; la presentazione di “Giorni Uguali…ma diversi…”, a cura di Gine Circolo di lettura Soci Coop Arezzo. Senza dimenticare il contest di disegno a cura di Stranger Society, in via Masaccio.

“spOSA chi sei!” sarà invece un momento per celebrare l'amore verso gli altri e se stessi. Una mostra-sfilata di vestiti da sposa vintage ed etnici per festeggiare la diversità e la consapevolezza femminile in ogni sua forma, accompagnata dall'orchestrina dei Punkololio formata da ragazzi con disabilità e capitanati dal maestro della scuola Musaika del Mosaico di Andreina, Massimo Nasorri. L’evento si svolgerà presso la Chiesa di Saione, a cura dell’Associazione Donne Insieme, Electra, Cla, Parrocchia di Saione e Simone e le sue Torte.

Durante la giornata anche gioco e sport: con le attività sportive (tennis, calcio, volley) organizzate presso il campo dell’Istituto 4 Novembre, a cura del Csi; il torneo di biliardino e il gioco di ruolo proposto da New Factory. Spazio infine a socialità e musica: con i balli di gruppo, a cura della scuola di danza Oasi, in Piazza Zucchi; e con il Wordmusic Dj Set, a cura di Luca Mr Cecks Dj