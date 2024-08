Sacchetti dei rifiuti abbandonati nei cestini: arrivano i controlli

Giro di vite all’orizzonte a Castelfranco Piandiscò nei controlli contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti fuori dei cestini installati nei vari paesi del territorio. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale, guidata dal nuovo sindaco Michele Rossi(nella foto), che negli ultimi tempi ha dovuto constatare un aumento ingiustificato dei sacchetti della nettezza nei contenitori destinati a conferimenti di scarti di dimensioni ridotti. Le segnalazioni dei sacchi appesi agli arredi sono diventate nel tempo numerose e di conseguenza è stato necessario adottare i provvedimenti del caso attivando un servizio di svuotamento e mettendo in campo misure per disincentivare l’uso improprio dei cestini. Quest’ultima operazione sarà svolta coinvolgendo gli agenti della Polizia Municipale e il personale del gestore Sei Toscana che in sinergia dovranno individuare i responsabili dell’uso scorretto e multarli. L’invito finale ai residenti è a comportarsi secondo le buone regole del vivere civile e a segnalare al Comune chi sia sorpreso a trasgredire.