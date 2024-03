Sabato a San Giovanni sarà presentato il libro su Fabrizio Bernini

Arezzo, 13 marzo 2024 – Si terrà sabato 16 marzo alle 18 a Palomar, Casa della Cultura di San Giovanni, la presentazione del libro di Filippo Boni “Qualsiasi cosa accada” Fabrizio Bernini, un imprenditore visionario, la storia della sua famiglia, il potere di una promessa, edito da Aska edizioni. E' la storia di un uomo arrivato al successo dopo un'infanzia difficile. Ada, la mamma, venne abbandonata all'Istituto degli Innocenti di Firenze. Adottata da contadini del borgo valdambrino di Solata prima e da un mezzadro eremita di Rapale poi, visse un'esistenza piena di ostacoli e di solitudine. Il padre, Alvaro, dopo il matrimonio, a causa di una tragedia familiare, cadde nel tunnel dell'alcool e finì per trascinare nell'incubo tutta la famiglia, anche il piccolo Fabrizio, che crebbe tra difficoltà e sofferenze. Quello dell’imprenditore valdarnese vuole essere un messaggio di speranza per i giovani. “Non rinunciate mai ai vostri sogni”.

Lui, partito da un’infanzia difficile, ce l’ha fatta e oggi è uno tra i primi uomini d’industria della provincia di Arezzo, a capo di un colosso che fattura quasi 800 milioni di euro. Per la genesi del libro bisogna tornare ad una domenica pomeriggio di giugno, quando Bernini, camminando per le strade del centro di Arezzo, durante una Fiera Antiquaria, ad una bancarella vide un motorino rosso degli anni Sessanta e restò folgorato. Era lo stesso modello di ciclomotore sul quale viaggiava da ragazzo, per le strade sterrate della Valdambra, dopo un’infanzia difficile con i suoi genitori nella casa de La Torre, nel comune di Bucine. La vista di quel motorino lo proiettò all’indietro nel tempo e lo spinse a compiere un viaggio introspettivo dentro sé stesso, alla ricerca del senso più autentico dell’esistenza. Così, a bordo di quel vecchio Guzzino, partì alla ricerca dei luoghi della vita dei suoi genitori, riaffrontando e ricordando i loro dolori, patiti fin dalla più tenera età.

“Siamo felici che la presentazione di questo volume di Fabrizio Bernini sia arrivata anche nel nostro Comune ospitata nella sala conferenze di Palomar Casa della Cultura”, ha dichiarato Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno. “Bernini è un imprenditore importante che ha concorso allo sviluppo del nostro territorio sotto molteplici punti di vista, che si racconta risalendo alla propria infanzia e alla propria famiglia di origine, facendo comprendere, in maniera semplice e diretta, che spesso, dal dolore e dalle difficoltà, nascono e prendono forma figure umane significative e di valore. Un libro da far leggere alle giovani generazioni per la forza, il coraggio e l’umiltà con contiene”. Il libro, già alla seconda edizione, è disponibile all'acquisto in libreria e online (formato e-book). La presentazione di sabato 16 marzo a Palomar fa parte degli appuntamenti di marzo della rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. Parteciperanno all'evento l'autore Filippo Boni, l'imprenditore Fabrizio Bernini e il giornalista e scrittore Enzo Brogi.