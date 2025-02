Sabato a Montevarchi sarà presentato l’ultimo libro di Alessandro Bencini

Arezzo, 20 febbraio 2025 – "In cammino per amore...". E' il libro scritto dall'autore valdarnese Alessandro Bencini che sarà presentato sabato 22 febbraio alle ore 17 al Centro Pastorale di Montevarchi. Racconta 30 anni di Cammino missionario di Paolo Turini e Caterina Piu. Sarà presente anche l'architetto Massimo Gregorini, già Sindaco della città, che ai tempi del suo mandato amministrativo e insieme a don Gabriele Marchesi, allora parroco del Giglio, instaurò un rapporto di amicizia e i contatti con il Burkina Faso. Sarà un pomeriggio di belle emozioni, di vita, di gioia, il cui ricavato andrà alla missione africana. Grazie anche alla vitalità di Don Carlo, Paolo e Caterina si sono recati molte volte in Burkina Faso e a Kanougou, il villaggio sperduto nella savana scelto come base del loro sogno di missione e di vita.