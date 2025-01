Rubinetti senz’acqua. Ecco la mappa

A Montevarchi, nella giornata di oggi, disagi per la mancanza di acqua in alcune zone della città. Publiacqua ha infatti informato che, a causa di lavori sull’acquedotto, a partire dalle 8,30 di stamani sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in piazza Mazzini, piazza Donatori di Sangue, piazza Giotto, via Burzagli, nel tratto che va da piazza Vittorio Veneto a via Diaz, via Chiantigiana (da via Burzagli alla ferrovia).

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo. L’intervento è pianificato.