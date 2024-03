Rubano prodotti cosmetici e prodotti per l’igiene in un supermercato, due arresti

Arezzo, 15 marzo 2024 – I carabinieri della Stazione di Castiglion Fiorentino, in collaborazione con la locale Polizia Municipale, hanno arrestato due persone per furto in flagranza di reato.

I due sono stati sorpresi all'uscita di un supermercato in possesso di merce (cosmetici e prodotti per l'igiene) asportata fraudolentemente poco prima dagli scaffali dell'attività commerciale.

I militari, anche grazie alla visione delle telecamere presenti all'interno del supermercato, hanno potuto ricostruire l'azione dei due, i quali avevano portato al seguito anche la figlia minore, verosimilmente al fine di eludere i controlli del personale di vigilanza dei supermercati e successivamente delle forze dell'ordine.

La refurtiva recuperata per intero, è stata subito restituita al negozio. È stata inoltre sequestrata altra refurtiva (prodotti cosmetici e per l’igiene e la pulizia personale) occultata all’interno dell’autovettura in uso ai due soggetti, rispetto alla quale sono in atto accertamenti per individuarne la provenienza, per un valore totale di circa 1.500,00 euro.

Al termine delle formalità di rito i due soggetti arrestati, sono stati posti in libertà in attesa dell’udienza di convalida.