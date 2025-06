Rossoverdi all’attacco. Innocenti e Vanneschi:: "Livello sempre più alto"

Cambio totale a Porta Crucifera. Almeno nelle cavalcature. Lorenzo Vanneschi lascia nella stalla Pinocchio, con cui ha fatto ottimi tiri, ha corso 6 giostre vincendone una, ma è stato anche penalizzato lo scorso anno per carriera lenta. Come sostituto sceglie Skate, un quarter horse di 9 anni al debutto contro il Buratto in questa 147esima edizione della Giostra. Vanneschi lo scorso anno tra i migliori della lizza, la vittoria sfugge per un soffio. Col nuovo cavallo cosa può cambiare?

"Abbiamo scelto il soggetto che ci sembrava in questo momento il migliore. Skate è un cavallo che abbiamo preso da poco in scuderia, ma ho subito cercato di affiatarmi con lui e di farci binomio. E’ cresciuto giorno dopo giorno nelle prove e nella simulata. Vedremo stasera come si comporterà in Giostra".

Quali avversari temete maggiormente? "Devo dire che i quartieri sono tutti molto competitivi e in Piazza Grande c’è sempre il 25% di probabilità di successo". Che aspettative per questa Giostra dopo tanti anni di lavoro e sacrificio? "L’obiettivo è sempre quello di dare il massimo, ci siamo impegnati e abbiamo lavorato tanto. In questa notturna speriamo tanto di portare il quartiere di Porta Crucifera alla vittoria".

Gabriele Innocenti chiamato quest’anno ad una prova più competitiva. Che contributo ha dato il nuovo allenatore Vernaccini nella preparazione della Giostra? "Venivamo già da un ottimo lavoro fatto negli anni passati, con Andrea Vernaccini abbiamo consolidato la nostra preparazione, acquisendo consapevolezza nei nostri mezzi e nell’affrontare le giostre future".

Chi vince la Giostra? "Il livello degli avversari si è alzato e sono davvero tutti molto temibili. Sono sicuro che sarà una Giostra avvincente".