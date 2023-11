Rosso Fiorentino, Raffaello e Tintoretto, i grandi maestri alla Ginestra

Storici e critici d’arte di fama internazionale saranno presenti a Montevarchi per illustrare le opere di grandi maestri della pittura italiana, come Rosso Fiorentino, Raffaello e Tintoretto. Tutto ciò con il ciclo di "lezioni" dal titolo "Dentro i capolavori" organizzato dall’IC Petrarca presso la Sala Filanda della Ginestra. Il programma dell’iniziativa, rivolto sia alla scuola che alla cittadinanza, è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dalla Dirigente Simona Chimentelli e da Sergio Neri, insegnante ed esperto di arte. Oggi alle 17, si terrà il primo incontro, a cura del Prof. Antonio Natali, sull’opera "Il Deposto di Volterra e i Cristi morti" del Rosso Fiorentino. Si riprenderà il 24 gennaio, con il Prof. Vincenzo Farinella, Docente dell’Università di Pisa e uno dei maggiori studiosi di Raffaello che illustrerà l’opera "La Madonna Sistina", per concludere il 6 marzo, con il Prof. Andrea Baldinotti dell’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze, con una lezione su "Il Teatro sacro del Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia". "La grande arte torna nel nostro territorio - afferma il Sindaco - grazie alla collaborazione tra la scuola e tre esperti d’arte di fama internazionale, uno dei quali è il Prof. Antonio Natali, già Direttore degli Uffizi e sempre molto seguito dai montevarchini. Un’iniziativa virtuosa che la nostra Amministrazione sostiene ogni volta, un modo moderno per avvicinare la cultura a tutti coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni" "Questa iniziativa è un importante ritorno - prosegue la Dirigente Simona Chimentelli - perché abbiamo già fatto una prima esperienza nel maggio scorso con il Prof. Natali che ha riscosso un grande successo. In questa occasione, con il contributo di Sergio Neri e la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad aprire le porte della Ginestra, abbiamo organizzato questi tre incontri di alto spessore culturale, con l’obiettivo di formare, informare e dilettare quante più persone possibili".