Roberto Oggiani. La percezione dei sogni in mostra

La Villa il Cicaleto a Sargiano ospita fino al 26 maggio la personale di Roberto Oggiani, architetto e pittore che, nato in Argentina, vive e lavora in Valle d’Aosta. Le due passioni della vita, architettura e pittura, si affiancano nelle sue tele, che sono dedicate al design, offrendo al visitatore un viaggio alla riscoperta di grandi maestri del XX secolo, da Gio Ponti e Le Corbusier, da Ludwing Mies van der Rohe e la sua anticipatrice poltrona Barcelona a Vico Magistretti con la lampada Atollo del 1977. Grandi tele a tecnica mista interpretano tra realtà e visione alcuni celebri oggetti che hanno segnato la storia del nostro vivere quotidiano, creando una "sintesi" affascinante e capace di fare meditare sulla creatività dei grandi maestri e al contempo anche su quella di Oggiani. Partendo dalla riflessione che Oggiani in prima persona esprime a riguardo delle emozioni che le forme e i materiali dell’oggetto suscitano, le sue tele indagano proprio le pulsioni che hanno spinto i grandi designers ad "immaginare" oggetti nuovi, diventati icone e mai superati. Emozionale è la pittura di Oggiani, che è capace di comunicare la percezione di un sogno.

Liletta Fornasari