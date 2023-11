Rivoluzione Cadorna, via al progetto. Parcheggio multipiano e piazza: "Il numero di posti auto non cambia"

Va avanti il progetto di riqualificazione dell’intera area ex caserma Cadorna. Mentre sono in fase di appalto la palazzina ex comando e quella dell’ex corpo di guardia, ieri è stato presentato il piano attuativo urbanistico, redatto tenendo conto degli input dei cittadini. Un progetto caratterizzato da una stretta relazione funzionale, percettiva e d’uso tra il nuovo spazio pubblico e le nuove architetture rispetto al tessuto consolidato della città storica. Soluzioni che tengono conto delle volumetrie esistenti, di una mobilità "dolce" e di una nuova viabilità che collega via Garibaldi con via Petrarca.

Tra gli obiettivi quello di garantire un valore d’uso allo spazio aperto che risulterà al centro e acquisterà un significato e una valenza propria, mentre i nuovi fabbricati insieme agli edifici dell’ex caserma organizzeranno lo spazio generando una nuova piazza centrale racchiusa ma aperta alla città. La nuova area pubblica sarà a servizio sia delle nuove funzioni, sia del contesto più ampio, con l’obiettivo di aumentare il valore dello spazio aperto, dalla piazza al giardino, a un percorso.

Dal punto di vista della mobilità, sono individuati nuovi accessi e collegamenti, pedonali e carrabili. La nuova viabilità che attraversa l’area e collega via Petrarca con via Garibaldi rappresenterà la ricucitura principale del progetto. Un nuovo percorso pedonale è previsto in convenzione nel piano di recupero ex palazzo Enel che permetterà il collegamento tra via Petrarca e la nuova viabilità adiacente il parcheggio multipiano.

"Il multipiano e gli spazi a raso garantiranno il recupero di tutti i posti auto, sia quelli riservati ai residenti che quelli a rotazione, mantenendo a piazza Fanfani il suo ruolo di area di sosta più prossimo al centro", ha commentato l’assessore Francesca Lucherini.

Il progetto prevede quattro nuovi volumi e altrettanti nuovi spazi aperti: il parcheggio multipiano, un edificio polifunzionale per servizi a delimitare la nuova piazza verso l’ex caserma da un lato e dall’altro struttura, insieme al parcheggio, la nuova viabilità interna. Il prospetto sulla piazza è totalmente vetrato ed ospita al suo interno uno spazio verde, che si articola su un unico doppio volume, quasi una quinta per la piazza. E poi il centro per l’impiego che, oltre a delimitare la piazza al centro, permette un passaggio pedonale tra il nuovo giardino su via Garibaldi e l’interno dell’area di progetto.