Bullismo e violenza. Incontro con Ingui

Bullismo, violenza giovanile, aspettative delle nuove generazione e ambiente. Saranno questi gli argomenti principali al centro degli incontri rivolti agli studenti di alcune scuole medie e superiori valdarnesi con Salvatore Inguí, direttore dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo. Da domani al 10 maggio sarà a San Giovanni e Figline Incisa per tre momenti di sensibilizzazione promossi dal coordinamento di Libera, in collaborazione con Legambiente, i Licei Giovanni da San Giovanni, l’Isis Valdarno e l’Istituto Comprensivo Masaccio, l’Isis Vasari, il Comune di Figline Incisa e la Parrocchia del Matassino.

Già docente di "Metodi e tecniche del servizio sociale" per le Università del capoluogo siciliano e di Messina e responsabile di "Amunì", progetto avviato con Libera e rivolto ai ragazzi tra i 16 e 20 anni sottoposti a procedimento penale dell’autorità giudiziaria minorile e impegnati in un percorso di riparazione, Inguì venerdì prossimo alle 11 incontrerà gli alunni sangiovannesi nel Giardino di Epicuro dei Licei. Con loro parlerà di giustizia riparativa, nell’ambito dell’iniziativa "Non esistono ragazzi cattivi". "Amunì" è infatti un’esortazione in dialetto siciliano che equivale a "diamoci una mossa" e in questo caso invita i giovani a riprendere in mano le proprie vite e a darsi nuovi obiettivi.

Sarà l’occasione anche per promuovere e consolidare il patto di amicizia tra i Comuni della vallata e quelli di Polistena e Cinquefrondi in Calabria, fortemente impegnati contro la criminalità organizzata,. Il relatore interverrà infine alla cena sociale di Libera Valdarno, organizzata insieme alle sezioni soci sangiovannese e montevarchina di Coop.Fi, in programma sabato 10 maggio alle 20 all’oratorio del Giglio a Montevarchi e per la quale sono aperte le iscrizioni.