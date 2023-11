Rivoluzione Cadorna: primo passo. Bar, Centro per l’impiego e giardino

Cambia completamente il volto della Cadorna. Si parte col progetto di apertura del bar ristorante all’ex corpo di guardia, ma in arrivo ci sono anche verde, nuovo assetto dei parcheggi e restyling degli immobili che si affacciano sull’area, da quelli che ospitano le scuole, al nuovo centro per l’impiego.

Un faro sulla Cadorna si accende anche a livello di sicurezza e presidio del territorio grazie al nuovo bar ristorante che sorgerà nell’immobile che una volta ospitava il corpo di guardia. L’asta pubblica è già online: 15 anni di concessione rinnovabili per il locale a chi se lo aggiudicherà. La struttura è quella che si vede a destra, in uscita dal parcheggio. Un immobile articolato su un unico piano, con più accessi dall’esterno, 229 i metri quadrati con tanto di resede.

Prende forma la piazza pedonale, collegata a via Garibaldi e via Petrarca, che avrà un volto moderno e l’inserimento oltre al bar, anche del nuovo Centro per l’impiego, aree verdi e luoghi di socialità. È l’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini a presentare il progetto. "Sarà una piazza funzionale al resto del centro. Abbiamo pubblicato il bando per la concessione della palazzina dell’ex corpo di guardia. Il contratto avrà durata quindicennale con possibilità di proroga prevede un bar ristorante all’interno di un volume che è stato ritenuto strutturalmente stabile e di adeguata fattura e valore architettonico. Sarà oggetto solo di ristrutturazione e adeguamento energetico". L’asta pubblica scadrà il 13 dicembre, sono ammesse imprese individuali e società. Cinque giorni dopo, l’apertura delle buste.

"Verrà ridisegnata tutta la piazza – spiega l’assessore Casi – spariranno i parcheggi a raso con l’introduzione di più piani mantenendo invariato il numero. Sono in corso due interventi finanziati col Pnrr alle scuole, valore 3milioni: il rifacimento di tetto e facciate della Cesalpino e poi la partenza dei lavori di coibentazione, infissi e pavimenti al Colonna. Poi il centro per l’impiego: la gara è aperta e in primavera partiranno i lavori per la vecchia palazzina degli uffici dello sport, accanto al murales. Anche il palazzo Enel cambierà volto, la società privata sta ultimando i permessi a costruire". "Un bar alla Cadorna – dice il presidente dei ristoratori di Confcommercio Federico Vestri – offre un servizio in più creando posti di lavoro. È presidio di sicurezza e contrasto al degrado".