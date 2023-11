Ritratti di comunità all’ultimo atto. Così è la vita nelle aree interne

ORTIGNANO RAGGIOLO

Si conclude oggi la mostra che racconta tramite suggestive immagini il Casentino e i suoi abitanti, gente che ha scelto di vivere e lavorare qui con ritmi a misura d’uomo e a pieno contatto con la natura. E’ visitabile sino a oggi a Raggiolo, in via Piana, la mostra Ritratti di comunità: narrazioni fotografiche tra Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo, aperta nei giorni della Festa della Castagnatura. Un progetto, composto da fotografia e video e realizzato dalla cooperativa Connessioni nell’ambito del Bando Borghi del Pnrr, che racconta il territorio e le persone delle aree interne del Casentino nei comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo. La mostra ha come protagoniste le persone che hanno scelto di vivere in queste terre, chi valorizzando le proprie radici con fierezza e determinazione, chi decidendo di diventarne cittadino, anche se con origini diverse. Sono scelte di vita che ricercano la qualità, la rarità, la bellezza e la sostenibilità.

L’autore della mostra è Simone Donati, il cui sguardo si è soffermato su chi lavora con mestieri legati alla manualità come l’agricoltura, il cibo ma anche l’artigianato e le nuove tecnologie insieme ai servizi per la comunità e ai momenti di incontro che rafforzano il tessuto sociale. Questo progetto fotografico si propone di gettare una luce nuova su questi luoghi, evidenziando il "well-being" che sottolinea la vita nelle aree interne, autentica, con ritmi a misura d’uomo, a contatto con la natura e con le persone, nonostante le sfide e le difficoltà.