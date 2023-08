Ritorna il cardinale Bassetti I fedeli ricordano don Fabbri Un libro come dono speciale

di Claudio Roselli

Un ospite speciale sarà questo pomeriggio a Gragnano, la frazione di Sansepolcro che da oggi a domenica vive i cinque giorni della sua tradizionale festa annuale: è il cardinale Gualtiero Bassetti, in passato vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, poi di quella di Perugia-Città della Pieve e anche ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Alle 18 Bassetti celebrerà la Messa nella chiesa parrocchiale in memoria di don Ferdinando Fabbri, lo storico sacerdote che dal 1923 (c’è dunque anche un centenario di mezzo) fino al 1940 fu l’artefice di un cambiamento importante nel paese che guarda la Valtiberina dal versante nord: lavori di restauro, ampliamento e decoro dentro e fuori la chiesa, ampliamento del cimitero, acqua in parrocchia, energia elettrica e attività dell’Azione Cattolica, tanto per ricordare i più significativi interventi promossi da questo attivissimo prete.

Grazie a un certosino lavoro di archivio, il pronipote di "don Nando", Carlo Adolfo Cascianini (conosciuto a Sansepolcro per essere stato a suo tempo un guardalinee di calcio), ha realizzato una pubblicazione che verrà presentata subito dopo la funzione religiosa nella sede della Pro Loco di Gragnano, che organizza l’intera manifestazione. A illustrare il lavoro di Cascianini sarà il responsabile dell’Archivio Storico Diocesano, don Andrea Czortek, poi interverranno il cardinale Bassetti, il sindaco Fabrizio Innocenti, monsignor Giovacchino Dallara (che è stato parroco di Gragnano); don Giancarlo Rapaccini, parroco della cattedrale e il presidente della Pro Loco, Marcello Polverini.