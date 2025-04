Ristrutturazione Casa della Salute: disagi per utenti e personale a Castiglione

Bene ristrutturare la Casa della Salute, ma senza trasformare tutto in un’odissea per utenti e personale". A dirlo è il gruppo di minoranza in consiglio comunale Rinascimento Castiglione che si fa così portavoce di alcuni disagi segnalati dai cittadini. "Avevamo chiesto cose semplici – spiega il gruppo capitanato da Paolo Brandi - mica la luna: cartelli informativi decenti, parcheggi riservati per disabili e anziani, un minimo di organizzazione per evitare il caos. E invece? Niente. Oggi ci arriva l’ennesima segnalazione che le cose stanno andando male: parcheggi nel delirio e attese lunghissime anche solo per ritirare un foglio di analisi. Così facendo, non si fa un bel servizio alla sanità pubblica e si dà il via a mille polemiche e speculazioni".

I lavori di ristrutturazione della Casa della Salute sono partiti a metà dicembre dello scorso anno e il cronoprogramma ne fissa il termine a fine 2025. Un intervento importante reso possibile attraverso i fondi del Pnrr. L’importo finanziato ammonta a 1 milione e 800 mila euro. Prevista la completa ristrutturazione del piano terra (circa 800 metri quadrati), oltre che lavori edili, strutturali ed impiantistici che interesseranno successivamente il primo piano e l’ingresso dell’edificio.

Il gruppo di Rinascimento Castiglionese fa ulteriori precisazioni. "Il problema non è di chi lavora e cerca di mandare avanti la baracca in mezzo a mille difficoltà. Il problema è di chi dovrebbe organizzare e invece naviga a vista, rendendo tutto più complicato del necessario. E poi c’è il Comune, che come al solito brilla per la sua totale assenza. Un nuovo parcheggio? Mai visto. Una gestione della sosta? Figuriamoci. L’importante è lasciar fare il caos, così poi magari si può pure dare la colpa a qualcun altro. Speculare sui disagi e sulla sanità pubblica? Brutta, bruttissima abitudine".