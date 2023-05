Rissa al distributore, spunta un coltello: sei denunce

Una discussione, sempre più animata, finita a calci e pugni. E’ successo mercoledì, intorno alle 18 nel piazzale del distributore in viale Turati. Protagoniste della rissa, sei persone di origini romene. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito al parapiglia. Sul posto è arrivato un equipaggio della Volante della Questura, al quale ben presto si sono aggiunte altre due auto vista la superiorità numerica e la difficoltà a sedare gli animi. Dopo un’accesa discussione, i sei erano arrivati alle vie di fatto con pugni e calci. Uno di loro, aveva tirato fuori un taglierino che poi è stato trovato nella macchina dell’autore, con il quale aveva tentato di aggredire un "avversario". Con non poche difficoltà, alla fine gli agenti sono riusciti a separare i contendenti coinvolti nella rissa. Tutti sono stati accompagnati negli uffici della Questura per gli accertamenti.

I sei sono stati denunciati per rissa, mentre l’autore dell’aggressione con il taglierino dovrà rispondere anche di porto abusivo di oggetti pericolosi per l’incolumità delle persone. Le indagini proseguono per fare chiarezza sull’accaduto. Le spiegazioni date dai romeni non convincono i poliziotti. Difficile immaginare che all’origine di una rissa, con tanto di calci e pugni, ci possa essere solo una parola detta male. I sei orbitano nel mondo della microcriminalità e hanno precedenti. Ora gli investigatori scaveranno per arrivare alle reali motivazioni che hanno portato allo scontro.

Gaia Papi