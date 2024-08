Rischio idrogelogico, piano d’azione. Al via la prima fase dei lavori

Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. A Castiglion Fiorentino al via il primo dei 5 step in programma che consta di un intervento complessivo di 1,5 milioni di euro. Proprio questa settimana è iniziato il primo intervento di ripristino dell’officiosità idraulica del corso d’acqua appartenente al reticolo idrografico in corrispondenza della Sr71 e della ferrovia nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino. "Il progetto – spiegano nel dettaglio i tecnici - ha la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico dell’area attraverso operazioni di disostruzione e rimozione dei sedimenti degli attraversamenti nel tratto compreso fra la Sp142, la Sr71 e la linea ferroviaria, in modo da ripristinare l’officiosità idraulica delle sezioni di deflusso, che allo stato attuale risultano parzialmente occluse. Il progetto prevede anche la risagomatura e la pulizia delle sezioni a valle della ferrovia, per un tratto di circa 400 m, fino alla località San Quirico, in modo da eliminare i sedimenti accumulati all’interno della competenza idraulica,". Questa prima parte del progetto pari a 170 mila di interventi è interamente finanziata dal contributo Pnrr "Finanziato dall’Unione Europea". "Grazie al lavoro di pianificazione e progettazione avviato negli scorsi anni - conferma il vicesindaco Devis Milighetti con delega ai lavori pubblici - siamo stati in grado di reperire risorse che consentiranno di ridurre il rischio idrogeologico di aree che risultavano avere problemi anche alla luce della trasformazione di territori naturali in paesaggi antropizzati attraverso la realizzazione di costruzioni e infrastrutture. Se a ciò aggiungiamo gli effetti dei cambiamenti climatici in atto che, con intense precipitazioni in brevi periodi di tempo, possono aumentare il rischio di conseguenze disastrose comprendiamo come sia fondamentale che gli enti locali e le amministrazioni, in primis, intraprendano azioni di mitigazioni del rischio idrogeologico". Dal 2 al 6 settembre dalle 7 alle 17 per consentire alcuni lavori ci sarà la chiusura al transito nel tratto stradale che va dal sottopasso ferroviario di Via Pozzo Nuovo sino alla intersezione con la rotatoria sulla Sp27a valle del sottopasso.