Rischio idraulico Avanti i lavori al Ciuffenna

Proseguono senza intoppi, a Terranuova, i lavori sul Ciuffenna, che consentiranno non solo di mettere in sicurezza l’abitato, ma anche di realizzare camminamenti pedonali sugli argini. Si tratta del secondo lotto degli interventi di riduzione del rischio idraulico. Il primo è stato realizzato nel 2017 e nel 2018. Riguarda il tratto del torrente che va dalla zona stadio alla rotonda di Paperina. Metterà il capoluogo al riparo di piene dovute a forti precipitazioni, anche dalla cosiddetta piena duecentannale, che è il peggior evento statisticamente prevedibile. Si tratta di opere definite "silenziose". Non rivelano la loro utilità nell’immediatezza, ma sono preziosissime nel momento del bisogno. Il primo e il secondo lotto hanno ricevuto importanti finanziamenti statali e regionali, ai quali si sono aggiunte risorse comunali. L’intervento complessivo ammonta a 2,5 milioni di euro. Nello specifico è previsto lo spostamento di circa 30–40 metri in sinistra idraulica del corso d’acqua, all’altezza dell’attuale "passarella Ciardi". Verrà poi formato un argine in riva destra come percorso ciclopedonale e percorribile per manutenzione e servizio di piena, in più saranno realizzati manufatti in cemento armato con portelle anti-riflusso per gli sbocchi dei canali di scarico. Per la protezione dell’abitato di viale Europa sarà invece creato un argine nell’area ad esondazione controllata compresa tra il torrente e la rotatoria Paperina. Il progetto complessivo sarà completato dalla demolizione dell’attraversamento esistente sul Ciuffenna con la ricostruzione di un nuovo attraversamento ciclopedonale con struttura ad arco in acciaio, simile a quella del ponte alle Monache, costituito però da una passerella con rappe di accesso più lunghe per ridurre l’attuale pendenza, accrescendone la sicurezza.