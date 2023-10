"Riparto da me" di Silvia Scartoni alla Edison

Oggi alle 17.30 la libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "Riparto da me" di Silvia Scartoni edito da Porto Seguro. A seguito di una separazione difficile, Silvia si sente spaesata, persa e incapace di prendersi cura di sua figlia Stella. Le paure pregresse, strascichi del passato, sembrano inseguirla e soffocarla ogni giorno di più. Finché un giorno, come un brusco risveglio, si rende conto che deve farsi forza e ritrovare quella scintilla di vitalità che solo il viaggio riesce a darle. Comincia così, con una vacanza in Grecia con la piccola Stella, il difficile percorso alla riscoperta della propria identità. Tra avventure, imprevisti, paure, ma anche tanta bellezza, madre e figlia intraprendono i viaggi più disparati, a contatto con realtà profondamente diverse. Così, mentre Stella impara l’empatia, la condivisione e l’amore al di là delle differenze, anche Silvia è costretta ad affrontare le sue paure, riuscendo, passo dopo passo, a ricostruire la propria sicurezza. "Riparto da me" è un’autobiografia insieme potente e delicata, una guida all’amore verso sé stessi. Silvia Scartoni nasce ad Arezzo il 15 dicembre 1983. Laureata in Scienze dell’Educazione è dipendente del Comune di Arezzo.