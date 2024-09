Rinnovato lo stadio Zavagli: "Più sport per i bambini"

Spogliatoi nuovi nello stadio Aldo Zavagli. Una struttura al servizio della prima squadra che proprio domenica ha cominciato il campionato di Prima Categoria, ma anche delle giovanili. Obiettivo della società e della stessa amministrazione comunale è infatti quello di promuovere lo sport tra bambini e ragazzi e creare un vero e proprio vivaio calcistico. Il taglio del nastro è avvenuto in occasione della partita contro l’Amiata alla presenza del sindaco Filippo Vagnoli, dell’assessore allo sport Francesca Nassini, del presidente del Consiglio comunale Amar Kumar e del presidente dell’asd Bibbiena Fausto Beoni. "Si tratta di un importante lavoro di riqualificazione - ha detto il sindaco Vagnoli - di tutti gli spogliatoi dello stadio Aldo Zavagli realizzati in collaborazione con l’asd Bibbiena. Queste collaborazioni, in un contesto come il nostro, rappresentano percorsi preziosi. Si è trattato di un investimento di 100 mila euro dove il Comune ha dato un corposo sostegno. Ci impegniamo affinché questa possa essere la prima tappa per una serie di investimenti di valore nelle strutture sportive di Bibbiena, sulle quali da tempo stiamo mettendo attenzione organizzativa, energie e fondi".

"Un modo migliore per iniziare il campionato di calcio 2024-2025 non poteva esserci - ha detto il presidente dell’asd Fausto Beoni - ossia inaugurando i lavori agli spogliatoi realizzati allo stadio Zavagli, frutto di una bella collaborazione tra l’amministrazione comunale e la nostra associazione sportiva. Il nostro obiettivo è adesso il potenziamento del vivaio, del calcio giovanile. E bisogna riuscire ad avere strutture all’altezza di questo obiettivo. Un percorso che andrà avanti nel tempo". "Per la nostra amministrazione lo sport e le strutture sportive hanno da sempre rappresentato una priorità - ha detto l’assessore allo sport Francesca Nassini - Siamo consapevoli, infatti, che in queste strutture si formano le giovani generazioni, si fa la comunità del domani, oltre che fornire un servizio alle famiglie e ai giovani. Abbiamo concluso per questo i lavori al palatennis, alla piscina, rendendo questi luoghi più efficienti e accoglienti. Stiamo costruendo una nuova palestra nel contesto della scuola primaria di Bibbiena, abbiamo fatto lavori migliorativi alla palestra di Soci e agli stadi di Soci e Bibbiena"