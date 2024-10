Arezzo, 16 ottobre 2024 – Rinnovato il Consiglio di Amministrazione delle Farmacie Comunali di Arezzo. L’assemblea dei soci di Farmacentro, cooperativa titolare dell’80% dell’azienda farmaceutica municipalizzata, ha nominato il dottor Ivo Coppola come nuovo amministratore delegato e il dottor Giulio Lattanzi come nuovo consigliere, andando ad aggiungersi alle conferme del dottor Luca Cesari e del dottor Marco Mariani.

Il Cda sarà completato dal presidente, il dottor Ennio Duranti, nella gestione e nello sviluppo di una realtà che conta novanta dipendenti, otto farmacie e un magazzino di distribuzione al servizio di farmacie pubbliche e private.

Il dottor Coppola porta in dote al territorio aretino una consolidata esperienza in ambito professionale e amministrativo come titolare della farmacia “Chellini” a Rapolano Terme (Si) e come vicepresidente di Farmacentro per la Toscana, oltre ad aver ricoperto ruoli dirigenziali in società del settore dei servizi alla farmacia, della distribuzione intermedia del farmaco e del sindacato.

Ulteriori competenze saranno apportate dal dottor Lattanzi, titolare della farmacia “Le Fornaci” a Marsciano (Pg), vicepresidente di Farmacentro per l’Umbria e membro del comitato scientifico esami di stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista Territoriale.

«Il sistema italiano delle farmacie - commenta il dottor Coppola, - ha vissuto e sta vivendo una fase importante di cambiamento, dunque lavoreremo per proiettare le Farmacie Comunali di Arezzo verso il futuro e per farne un modello all’avanguardia in ambito regionale, con servizi di qualità e con crescente prossimità ai cittadini.

La comune volontà, insieme al dottor Duranti, è di perseguire un continuo sviluppo per rispondere ai bisogni sociosanitari del territorio».