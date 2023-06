"Rinascimento allo specchio" Rassegna al via

SANSEPOLCRO

Prende il via oggi il festival "Rinascimento allo specchio", organizzato dalla Fondazione Piero dalla Francesca e dai Comuni di Arezzo, Monterchi e Sansepolcro, con la collaborazione dei commercianti del centro storico di Sansepolcro e la Fraternita dei Laici di Arezzo. Una rassegna di qualità nella quale l’arte, la letteratura e la storia incontrano la fiction nel territorio contrassegnato dalla figura e dall’opera di Piero della Francesca.

Sarà la sede della Casa di Piero, a Sansepolcro, ad ospitare il primo evento dell’iniziativa, con un relatore di grande spessore.

Protagonista sarà infatti Matteo Strukul (nella foto), scrittore di fama nazionale ed internazionale.

Le sue opere sono in corso di pubblicazione in 18 lingue, 35 Paesi e già opzionate per il cinema. Autore bestseller della tetralogia dedicata alla Famiglia Medici con cui ha vinto il Premio Bancarella. Domani, lo scenario di Piazza Grande ad Arezzo farà da suggestivo sfondo all’incontro con Chiara Montani, apprezzata autrice di romanzi storici ispirati a Piero della Francesca.

Infine, sabato 17 giugno, l’appuntamento con Luisa Cotta Ramosino, produttore creativo delle seguitissime serie tv "I Medici" e "Leonardo", allestito presso i giardini dei Musei Civici Madonna del Parto a Monterchi.

C.R.