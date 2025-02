Riforma della giustizia: incontro con Sisto. Il viceministro al Minerva con Forza Italia

AREZZOIl coordinamento provinciale di Forza Italia per oggi, alle 10 all’Hotel Minerva, ha organizzato un incontro dedicato alla "riforma della giustizia", con la partecipazione dell’onorevole Francesco Paolo Sisto, viceministro alla giustizia che illustrerà obiettivi, tempi e strumenti della riforma. L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire le linee guida della riforma promossa dal Governo, con un focus sul suo impatto per il sistema giudiziario e la società. L’iniziativa, ad ingresso libero, è rivolta a chiunque interessato, con particolare riferimento ai professionisti, avvocati, operatori del diritto e studenti, nella convinzione che il tema della giustizia sia di ampio interesse.

La giornata è organizzata in modo da poter interagire con il viceministro Sisto, con il quale sarà possibile dialogare sul tema e fare domande. Durante l’incontro professionisti del settore daranno il loro contributo con brevi interventi programmati per arricchire il dibattito. All’iniziativa parteciperanno anche Marco Stella, consigliere regionale e segretario regionale di Forza Italia e il vicesegretario nazionale di Forza Italia, onorevole Deborah Bergamini.

A moderare l’incontro il segretario provinciale di Forza Italia, Bernardo Mennini.