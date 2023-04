Rifiuti, soccorso Pnrr ai Comuni In arrivo cassonetti intelligenti Ghinelli: "Piano da 21 milioni"

Li chiamano "cassonetti intelligenti" e per la città saranno una delle dotazioni Pnrr che finanzia 30 progetti con 21 milioni tra Arezzo, Siena e Grosseto. E’ il "bottino" di Ato Toscana Sud (104 comuni delle tre province e del comprensorio Val di Cornia) che con il supporto tecnico di Sei Toscana si è aggiudicato il finanziamento. La chiave è stata il bando promosso dal governo. Gli interventi consentiranno di migliorare la qualità dei servizi ambientali e delle infrastrutture del territorio. I progetti sono stati presentati ieri a Siena dal sindaco Alessandro Ghinelli, presidente dell’Assemblea, Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico e presidente del Consiglio direttivo e il direttore generale di Sei Toscana Enzo Tacconi, presente con il presidente Alessandro Fabbrini, l’amministratore delegato Salvatore Cappello e il direttore generale Gianluca Paglia.

"Un risultato straordinario. Ato Toscana Sud ha ottenuto più finanziamenti in tutt’Italia presentando progetti di grande qualità e condivisi. I finanziamenti toccano in maniera diretta la metà dei 104 comuni, ma avranno comunque un effetto positivo per l’intero ambito, con ricadute importanti su servizi e infrastrutture, incidendo in maniera rilevante su un settore strategico anche per la tutela dell’ambiente", osserva Ghinelli. Poi si sofferma su un aspetto, al centro del dibattito nazionale. "In un momento in cui tutti si affannano su come fare a portare a compimento le risorse del Pnrr, noi siamo in grado di spendere questi denari e di spenderli bene. E’ una vittoria dell’intero Ambito". Tre le linee di intervento sui progetti finanziati: per Arezzo (e in altri 17 comuni della provincia) sono previsti i cosiddetti "cassonetti intelligenti": contenitori ad accesso controllato per la raccolta differenziata dei rifiuti.