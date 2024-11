Rifiuti salati, la Tari fa +3%: il conto è 385 euro

Aumenta il prezzo a carico delle famiglie aretine e in provincia la percentuale dei rincari è superiore rispetto alla media nazionale. Lo attesta l’ultimo report di Cittadinanza Attiva. La ricerca è stata effettuata analizzando le tariffe dei capoluoghi di provincia italiani nel 2024. Lo standard di famiglia preso come riferimento è quella composta da tre persone con una casa di proprietà di 100 metri quadrati. I costi rilevati sono comprensivi sia dell’Iva che degli addizionali provinciali.

Secondo la ricerca la spesa media italiana nel 2024 è stata 329 euro, con un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente. Ad Arezzo si va ancora sopra e tocca il 3%.

Ad Arezzo il rincaro è stato di tre punti percentuali, mentre in valore assoluto la tariffa media mensile tocca a a385 euro. Si tratta del terzo valore più alto della Toscana. Si piazza dietro a Pisa dove la spesa per ogni nucleo familiare in media è di 512 euro, con un aumento pari a ben il 6,4% e Pistoia (che arriva a 448 euro con un più modesto aumento del 2,2%). Dopo Siena la più economica d’Italia è Firenze con 299 euro e con un rincaro del 2,6%.

Come ha spiegato l’osservatorio di Cittadinanza Attiva: "Nel 2024 la spesa media annuale per famiglia è stata di 329 euro con aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente. Sono state riscontrate variazioni in aumento in 84 capoluoghi sui 110 esaminati; variazioni in diminuzione invece in 20 capoluoghi e situazioni sostanzialmente invariate nei restanti casi".