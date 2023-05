Ricostruzione della vescica dopo il tumore Oltre settanta interventi con la robotica

L’urologia dell’ospedale San Donato di Arezzo diretta dal dottorMichele De Angelis è tra le prime in Toscana per volumi di attività robotica tanto che un importante riconoscimento è arrivato anche da oltre oceano poiché lo studio sulla ricostruzione vescicale in robotica, portato avanti dal reparto e condotto dal dottorFilippo Annino, direttore della UOS di Urologia Robotica dell’ospedale S. Donato è stato selezionato per essere presentato nei giorni scorsi all’Aua uno dei più importanti convegni a livello mondiale di urologia che si è tenuto a Chicago.

"Abbiamo presentato i risultati di un lavoro scientifico in cui si sono analizzati i risultati funzionali a breve e lungo termine della vescica ricostruita con una parte di intestino, dopo un intervento di asportazione della vescica per tumore. La ricostruzione con il robot permette minor dolore e un recupero molto più rapido per il paziente. Lo studio in questione è stato inoltre pubblicato sulla rivista europea di urologia European Urology Open science".

"Ad Arezzo facciamo 6070 interventi l’anno di questo tipo ed abbiamo iniziato oltre 10 anni fa-spiega Annino- , abbiamo fatto e stiamo facendo formazione sulla tecnica in vari centri italiani".

Tuttavia l’attività robotica complessiva dell’urologia supera i 330 interventi annui con oltre 3500 interventi all’attivo.