Ricasoli in equilibrio precario. Nuove frane dopo il maltempo. Sale il malcontento dei cittadini

Ricasoli e le frane che ne compromettono la stabilità. La frazione di Montevarchi da molti anni è alle prese con gli scivolamenti che interessano i versanti della collina su cui si adagia. Nel tempo si sono susseguiti interventi di consolidamento, ma le piogge delle scorse settimane hanno riacutizzato le ferite e la preoccupazione dei residenti. In particolare, come hanno ricordato facendosi portavoce dei timori degli abitanti i capigruppo consiliari di Avanti Montevarchi Fabio Camiciottoli e di Impegno Comune Cristina Rossi, si è ripresentato un movimento franoso nella scogliera realizzata nel 2022 sul lato Sud Ovest in terreni privati.

I consiglieri hanno rivolto un’interrogazione al sindaco Silvia Chiassai Martini chiedendo risposte concrete per la gente che lamenta anche di non essere informata sulle attività di manutenzione e sui monitoraggi affidati all’Università di Firenze. Le minoranze hanno poi ribadito di aver sollecitato più volte l’amministrazione ad intervenire con un ripristino tempestivo per evitare che il quadro peggiorasse: "Non si comprende perché non sia previsto un confronto pubblico con chi svolge le verifiche" come era avvenuto prima dell’avvento dell’attuale Giunta.

Immediata la risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Brandi che ha annunciato la data di un incontro imminente. "Un sopralluogo a Ricasoli concordato con cittadini e tecnici è già programmato per lunedì 5 maggio – spiega – per le criticità nei terreni privati, per far conoscere le opere in corso nel versante Nord e quali azioni verranno eseguite a breve. In quell’occasione sarà anche illustrata una relazione dettagliata stilata dall’ateneo fiorentino che ci dà una sorta di tutela e garanzia sul fatto che la frana al momento non è pericolosa per le abitazioni".