Ricambio tra generazioni nel settore orafo Arezzo: corso per giovani

AREZZO

"Fate un investimento sul futuro, scegliendo quei percorsi formativi ad indirizzo tecnico-scientifico che possano assicurare una prospettiva concreta per gli sbocchi lavorativi nelle imprese del nostro territorio": è l’invito che il presidente pro-tempore della Consulta orafa, Luca Parrini rivolge a famiglie e giovani. "Uno degli strumenti più interessanti per avvicinare i giovani al mondo delle imprese è sicuramente quello dei corsi post-diploma di istruzione tecnica superiore" continua Parrini. Come il corso "gold & luxury – tecnico del design e della creazione del gioiello", promosso dalla Fondazione Its Academy Tab, presentato ieri alla Borsa Merci. "Il messaggio che vogliamo veicolare ai giovani in procinto di scegliere i loro percorsi formativi dopo il diploma, continua Parrini, è quello di tener conto della presenza sul nostro territorio di centinaia di imprese manifatturiere del settore orafo che sono alla ricerca di manodopera qualificata. Stiamo parlando di circa 1.150 imprese orafe che al momento danno lavoro a quasi 8.000 addetti".

Il corso è rivolto ai giovani diplomati, tra 18 e 35 anni, e si svolgerà da ottobre nell’istituto tecnico professionale "Margaritone"; per l’iscrizione c’è tempo fino al 13 ottobre. Chi risulterà idoneo passerà alle prove di selezione. I candidati ammessi dovranno poi versare una quota di mille euro. Obiettivo del corso è formare giovani professionisti tecnici e gestionali in grado di affiancare l’imprenditore del settore orafo per lo sviluppo della produzione, la promozione di nuovi brand e sistemi gestionali operativi. Il corso prevede in particolare lo svolgimento di lezioni teoriche e di laboratorio, oltre che 900 ore di stage nelle imprese del settore orafo.

Gaia Papi