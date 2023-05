Riapre l’area del Mercato Vecchio Da domani trenta posti auto in più

di Simona Santi Laurini

Domani è prevista la riapertura del parcheggio cortonese del Mercato Vecchio, un vero e proprio polmone per la città etrusca. Lo spazio, dopo i lavori di riqualificazione che lo hanno interessato, tornerà fruibile per circa tre quarti, con una piccola coda di cantiere nel quadrato in cemento, lato Misericordia per intendersi. Qui infatti sono ancora in corso lavori di finitura per i passaggi pedonali, ma a breve sarà tutto concluso.

"Come promesso, la colorazione del fondo è assolutamente adeguata allo stile architettonico del centro cortonese – tiene a precisare il sindaco nonché assessore ai lavori pubblici Luciano Meoni, dopo le polemiche sorte all’avvio dei lavori, nel mese di marzo – si tratta di materiale di cava polverizzato sull’asfalto con una speciale resina che crea un effetto simil ghiaia".

L’obiettivo dell’intervento è quello di riqualificare l’area con nuovi marciapiedi e maggior decoro, oltre ad incrementare gli stalli: si parla di circa 30 posti auto guadagnati sul totale. 180 mila euro l’investimento per questi lavori, che hanno sollevato alcune perplessità in una parte dei residenti, anche per la rimozione degli alberi posti centralmente, una decina.

Dal Comune, viene ribadita la rassicurazione che il verde verrà mantenuto con una ripiantumazione in prossimità dell’area di sosta. "Gli alberi verranno ripiantati – garantisce il primo cittadino – anzi ne verranno messi nove in più rispetto al passato, oltre ad un nuovo decoro floreale fatto di arbusti e cespugli". Rinnovata anche la segnaletica dell’attraversamento pedonale che collega con la zona sportiva, il tutto al fine di incrementare la sicurezza.

Il parcheggio del Mercato Vecchio rimarrà una zona libera con i posteggi gratuiti, mentre più avanti, lo Spirito Santo andrà a pagamento. "Al momento, stiamo monitorando il meccanismo dei parcheggi – aggiunge Meoni – poi valuteremo quando entrare in funzione con le strisce blu. Stiamo comunque studiando una serie di soluzioni per i cortonesi e per chi lavora nella nostra città".

Sono previste infatti delle formule di abbonamento, destinate ai residenti nel centro storico (10 euro annuali per parcheggiare dappertutto), ai cortonesi che vorranno utilizzare lo Spirito Santo (si ipotizza un canone annuale di 30 euro) e un’offerta anche per chi non risiede a Cortona, ma la frequenta per motivi di lavoro.