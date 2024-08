Riapre la strada corta per l’Eremo. Agevolato il collegamento per raggiungere il monastero

Nel settembre del 2022, a causa di un problema strutturale emerso sul ponte vicino alla cappella di San Romualdo, per motivi di sicurezza la strada è stata chiusa al transito veicolare e in molti hanno potuto godere di questa esperienza contemplativa. La strada corta dell’Eremo è una strada forestale di servizio a fondo asfaltato, aperta al pubblico transito, di proprietà del Demanio dello Stato. La strada, che ha una lunghezza di circa 2,8 chilometri, unisce il Monastero di Camaldoli all’Eremo correndo per buona parte lungo il Fosso di Camaldoli e attraversando l’abetina storica che si estende sui due versanti del fosso e che caratterizza il paesaggio di questa località tanto importante dal punto di vista turistico, religioso, storico e culturale. Il tracciato della "Corta dell’Eremo" supera in quattro punti i torrenti che scorrono in quella zona (rami del fiume Archiano di dantesca memoria); il primo ponte di pietra fu costruito nel 1456 nei pressi dell’oratorio della Madonna della Neve, dove sorge tuttora, anche se sostituito da uno nuovo nei lavori di rifacimento della strada agli inizi del ‘900, questo ponte e il successivo sono stati oggetto di interventi di tipo strutturale da parte del Corpo forestale dello Stato mediante il posizionamento di tiranti sotto l’asse stradale indicativamente nei primi anni ’90. Dei due ponti che attraversano il Fosso della Duchessa, quello ubicato nei pressi dell’Oratorio di San Romualdo realizzato nel 1916 (del quale non si conosce l’anno della prima edificazione ma si sa che verso la fine del XVI secolo fu oggetto di un profondo restauro da parte dei monaci) presentava, alla fine dell’estate 2022 criticità strutturali e necessitava di interventi. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio gestore della Riserva di Camaldoli nonché della strada, grazie al sostegno finanziario e amministrativo del Raggruppamento Biodiversità di Roma ha provveduto ad incaricare un professionista esterno per la stesura del progetto di consolidamento e successivamente ad indire una gara pubblica per l’affidamento dei lavori che in parte sono stati conclusi consentendo la riapertura della strada. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio, gestore del bene, raccomanda la massima attenzione nel percorrere la strada che, prioritariamente, è destinata al transito dei mezzi di servizio. Come riportano i due cartelloni blu del Ministero della Difesa posizionati ai due punti di accesso si ricorda che: si tratta di una strada forestale di servizio, priva di parapetti e guardrail, fondo sconnesso, strapiombi, possibilità di frane e caduta massi.