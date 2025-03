Riapertura della Chiesa di Sant'Agostino a Castiglion Fiorentino con il Photo Fest

Conto alla rovescia a Castiglion Fiorentino per la riapertura della chiesa di Sant’Agostino. La struttura, chiusa ormai dal 2014 quando crollo il tetto, diventa oggi un centro polifunzionale in grado di ospitare convegni, iniziative culturali e mostre, grazie ad un lavoro di squadra tra Comune, Diocesi e Parrocchia di San Giuliano. Sarà la quarta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest ad inaugurare la riapertura. L’inaugurazione è prevista il 26 aprile prossimo. Un lavoro importante quello operato per riaprire Sant’Agostino che ha coinvolto anche la cittadinanza. Poche settimane fa si era svolta una cena di beneficenza andata presto sold out, per raccogliere ulteriori fondi per la sua ristrutturazione. Ex convento di eremiti agostiniani costruito intorno alla metà del 1300, la chiesa è stata protagonista di un drammatico crollo causato dalla caduta di un fulmine che, nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2014, ha portato al collasso di buona parte della copertura dell’edificio e alla lesione del paramento murario esterno della guglia del campanile. Dopo i primi interventi urgenti di messa in sicurezza, e i successivi lavori per il rifacimento della copertura e il risanamento conservativo del campanile, realizzati tra il 2018 e il 2020, il complesso di Sant’Agostino è stato al centro di un’ulteriore azione di restauro che ha interessato anche le pavimentazioni interna, del corridoio, del sagrato e della gradinata di accesso. Il 26 aprile le porte si riapriranno con un evento diventato ormai un punto di riferimento nelle iniziative culturali della città del Cassero promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino, insieme al direttore artistico Antonio Manta e al direttore tecnico Carlo Landucci. "L’amministrazione comunale ha scelto, così, di celebrare questo importante momento affiancando l’inaugurazione della Chiesa di Sant’Agostino all’apertura del Festival, sottolineando così il ruolo centrale della fotografia nella promozione e nella diffusione del culto", confermano gli organizzatori. "Un’edizione speciale, in una cornice suggestiva, per un evento che continua a raccontare il mondo attraverso le immagini ea offrire al pubblico un’esperienza unica, tra arte, storia e creatività".