Record di caldo a Arezzo: 30 gradi a ottobre dal 1957

AREZZO

Caldo anomalo, picchi oltre i 30 gradi e giornate assolate, più estive che autunnali. Ecco servita l’"ottobrata", un periodo di estrema stabilità atmosferica, caratterizzato da temperature tutt’altro che autunnali. Ma quella che stiamo vivendo in questi giorni è una "ottobrata" più lunga del solito che, secondo le previsioni, continuerà caratterizzata da temperature con valori molto superiori alle medie stagionali. E mentre da nord a sud dell’Italia non si parla di altro, Arezzo segna il suo record. Domenica, primo giorno di ottobre, la stazione ufficiale di Arezzo Meteo ha segnato la massima di 30.2 gradi. Un nuovo record mensile da quando sono iniziate le rilevazioni nel lontano 1957 e che ha abbattuto l’ultimo di 30 gradi. Valori da record per l’inizio di ottobre, in questa fase, infatti, le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai 22-23°C. E intanto anche nei prossimi giorni lo scenario non cambierà di molto: ancora spazio a tanto sole e a valori termici sopra le righe.

Per una svolta autunnale dovremo attendere ancora, probabilmente fino alla seconda decade del mese. Sì perché una nuova, importante, pulsazione dell’anticiclone africano Apollo interesserà ancora l’Italia in questi giorni: questo si tradurrà in un caldo fuori stagione, con giornate pienamente estive.