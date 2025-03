Ravasio con il tutore. Occasione Ogunseye

Interessamento parziale dei legamenti della spalla sinistra. È questo l’esito della risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto ieri Mario Ravasio (nella foto) conseguente alla distorsione riportata nei minuti finali della gara contro il Sestri Levante. Al centravanti è stato applicato un tutore e l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente. A 48 ore dalla partita con la Spal, dunque, la presenza dell’attaccante è in forte dubbio. Una decisione verrà presa in extremis, ma potrebbe prevalere la scelta di non rischiare considerato che l’Arezzo dovrà giocare tre partite in otto giorni. In caso di forfait di Ravasio non è escluso il rilancio di Ogunseye. In alternativa l’avanzamento di Capello come centravanti, ma pare difficile che l’allenatore Cristian Bucchi voglia modificare un assetto che sta funzionando. Continua a lavorare a parte Andrea Settembrini sempre alle prese con l’infiammazione al ginocchio. Anche lui è in forse per Ferrara.

Nel frattempo prosegue la preparazione in vista della partenza per Ferrara in programma domani. Stamani nuova seduta mattutina a Rigutino e poi domani la rifinitura, a porte chiuse.

A.L.